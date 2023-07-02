Какие признаки могут свидетельствовать об игровой зависимости у подростка

О том, что ребенку нужна помощь, могут сигнализировать следующие изменения:
- подросток стал хуже учится;
- занятия, важные ранее, перестали вызывать интерес;
- ребенок перестал общаться с друзьями — либо совсем, либо оставил только онлайн-общение.
Важно вовремя оказать помощь ребенку — по словам эксперта, игроман не может критически относится к своему состоянию, поэтому заметить заболевание и принять меры могут только родные и близкие.
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