Какие признаки могут свидетельствовать об игровой зависимости у подростка

19:04 2023-07-02

Эксперт отметил, что непреодолимое увлечение компьютерными или видеоиграми характерно для подростков мужского пола — их личность еще недостаточно сформирована и контролировать увлеченность они не могут.

О том, что ребенку нужна помощь, могут сигнализировать следующие изменения:

  • подросток стал хуже учится;
  • занятия, важные ранее, перестали вызывать интерес;
  • ребенок перестал общаться с друзьями — либо совсем, либо оставил только онлайн-общение.

Важно вовремя оказать помощь ребенку — по словам эксперта, игроман не может критически относится к своему состоянию, поэтому заметить заболевание и принять меры могут только родные и близкие.

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