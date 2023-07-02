Какие признаки могут свидетельствовать об игровой зависимости у подростка

Цветовод со стажем рассказал о правилах выращивания жасмина в горшке

Если вы хотите выращивать жасмин дома, это не проблема. Растение хорошо развивается не только на открытом воздухе, но и в комнатном вазоне. Рассказываем, как ухаживать за жасмином в квартире.