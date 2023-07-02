Степень похмелья не зависит от количества выпитого алкоголя

Как сообщает Medikforum, участники эксперимента — 21 человек в возрасте от 20 до 32 лет — прошли через два абсолютно идентичных клинических исследования с употреблением разного количества стандартных алкогольных напитков по их собственному выбору.
Ученые наблюдали за симптомами похмелья.
Добровольцы оставались на ночь в лаборатории, а затем оценивали тяжесть похмельных синдромов перед прохождением серии тестов на измерение когнитивного функционала, а также управление автомобилем на компьютерном симуляторе.
Выяснилось, что общий рейтинг похмелья был постоянным у большинства добровольцев и колебался от среднего до умеренного.
Но вот при оценке индивидуальных симптомов похмелья вроде тошноты, головных болей и так далее, результаты изменялись.
Не исключено, что эти личные симптомы подвергаются влиянию других факторов кроме общей дозы алкоголя. Поэтому если кто-то оценивает уровень похмелья по какой-либо шкале, она является крайне ненадежной.
Выполнение когнитивных тестов на память и решение проблем была устойчиво плохим в стадии похмелья у всех. Однако влияние этих симптомов на вождение автомобиля в симуляторе было менее выраженным и постоянным.
Таким образом, делают вывод исследователи, выраженность похмелья не зависит в значительной степени от дозировки алкогольных напитков, она опирается на какие-то другие факторы, которые индивидуальны у каждого человека.
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