Степень похмелья не зависит от количества выпитого алкоголя

Как сообщает Medikforum, участники эксперимента — 21 человек в возрасте от 20 до 32 лет — прошли через два абсолютно идентичных клинических исследования с употреблением разного количества стандартных алкогольных напитков по их собственному выбору.

Ученые наблюдали за симптомами похмелья.

Добровольцы оставались на ночь в лаборатории, а затем оценивали тяжесть похмельных синдромов перед прохождением серии тестов на измерение когнитивного функционала, а также управление автомобилем на компьютерном симуляторе.

Выяснилось, что общий рейтинг похмелья был постоянным у большинства добровольцев и колебался от среднего до умеренного.

Но вот при оценке индивидуальных симптомов похмелья вроде тошноты, головных болей и так далее, результаты изменялись.

Не исключено, что эти личные симптомы подвергаются влиянию других факторов кроме общей дозы алкоголя. Поэтому если кто-то оценивает уровень похмелья по какой-либо шкале, она является крайне ненадежной.

Выполнение когнитивных тестов на память и решение проблем была устойчиво плохим в стадии похмелья у всех. Однако влияние этих симптомов на вождение автомобиля в симуляторе было менее выраженным и постоянным.

Таким образом, делают вывод исследователи, выраженность похмелья не зависит в значительной степени от дозировки алкогольных напитков, она опирается на какие-то другие факторы, которые индивидуальны у каждого человека.