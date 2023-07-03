Мнение: Наполеон был маленького роста, что и испортило его характер

10:38 2023-07-03

Кажется, сегодня все знают о том, что Наполеон был маленького роста, что и испортило его характер, подарив императору множество комплексов.

В действительности его рост равнялся 168 сантиметрам, что было нормой для мужчин того времени.

Истории о низком росте на самом деле были всего лишь пропагандой, чья цель была выставить врага в комичном и очень невыгодном свете.

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