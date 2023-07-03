Мнение: Наполеон был маленького роста, что и испортило его характер

В действительности его рост равнялся 168 сантиметрам, что было нормой для мужчин того времени.
Истории о низком росте на самом деле были всего лишь пропагандой, чья цель была выставить врага в комичном и очень невыгодном свете.
В действительности его рост равнялся 168 сантиметрам, что было нормой для мужчин того времени.
Истории о низком росте на самом деле были всего лишь пропагандой, чья цель была выставить врага в комичном и очень невыгодном свете.
Наталья Гончарова
Жизнь Латины Каур простой не назовешь. В 17 лет ей поставили страшный диагноз - лейкоз, который она смогла побороть, но врач сообщил, что женщина не сможет никогда испытать счастье материнства. К счастью, медик ошибся!
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