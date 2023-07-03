Ученые из JAMA нашли связь между ожирением и снижением интеллекта

Ученые из Европы и Канады установили: лишний вес может существенно снижать интеллект человека, негативно воздействуя на работу разных центров мозга.

Об этом сообщает Рlanet-today.ru со ссылкой на опубликованную научную работу в издании JAMA Open Network.

Отчасти такой вывод подтверждают проведенные экспертами эксперименты на сообразительность, которые проводились среди людей с ожирением и без.

Оказалось, что острота ума у самых тучных людей не соответствует их возрасту. Согласно показателям, их возраст как минимум на три года больше фактического.

Если раньше негативное воздействие ожирения на работу мозга ассоциировалось с нарушением кровоснабжения мозга, то полученные по итогам нового исследования выводы указывают. что лишний вес повышает риск развития деменции.

Ученые из Университета Максмастера в Гамильтоне уверены, что массовая борьба с ожирением будет способствовать снижению распространенности гипертонии и сахарного диабета, но и защитит людей от интеллектуальной деградации.