Журналистка из The Sun вышла в открытом топе на улицы Лондона, чтобы оценить реакцию прохожих

Журналистка The Sun решила провести эксперимент: выйти на улицы Лондона в обнажающем грудь кроп-топе и описать реакцию незнакомцев на ее внешний вид.

На такой променад редактора Аннабель Мизель сподвиг инцидент, который произошел с подругами - британками Молли Вуд и Эми, которых попросили уйти из бара из-за похожих нарядов.

Мизель прошлась в мини-топе по Лондонском мосту, где на нее обратили внимание несколько прохожих. Женщина отметила, что ожидала более бурной реакции: «На меня посмотрели всего несколько человек, но это было ожидаемо».

Журналистка также посетила паб The Anchor, менеджер которого не отказал ей в обслуживании.

«Одна из посетительниц даже сказала, что если кого-то оскорбляет мой наряд, то они должны покинуть заведение», — пояснила Мизель.

Более того - девушка очень понравилась рабочим стройки.

По их мнению, каждый имеет право носить то, что ему нравится, тем более в жаркую погоду. Кроме того, благодаря своему откровенному образу девушка получила бесплатное мороженое от сотрудника супермаркета.

«В начале эксперимента я сильно нервничала, но реакция окружающих укрепила мою уверенность в себе — это очень радует», — заключила Мизель и добавила, что в будущем станет чаще «снимать пиджак» и носить открытые вещи.