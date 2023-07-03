Популярный грейфрутовый сок может быть опасен некоторым категориям людей

Канадские ученые опубликовали новое исследование о пользе грейпфрутового сока. Как выяснилось, в сочетании с ним 43 медикамента могут вызвать очень серьезные проблемы здоровья.
В 2008-м году этот список включал только 17 препаратов, но оказалось, что на самом деле риск осложнений значительно выше.
«Вероятность летального исхода может быть и небольшой, но не надо недооценивать риски», — пояснил один из авторов исследования, профессор Дэвид Бейли.
Врачи должны это знать и сообщать пациентам, что некоторые новые препараты в сочетании с соком грейпфрута могут отрицательно отразиться на здоровье.
В соке грейпфрута есть фуранокумарины, мешающие нормальному растворению препаратов и повышающие токсичность лекарств и в итоге влияющие на их воздействие на организм.
В свою очередь, это может привести к передозировке либо более серьезным побочным эффектам.
Могут начаться проблемы с сердцем, проявиться недостаточность, произойти разрушение мышц, возникнуть трудности с дыханием или даже возникновение тромбов, предостерегли ученые.
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