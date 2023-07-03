Популярный грейфрутовый сок может быть опасен некоторым категориям людей

Канадские ученые опубликовали новое исследование о пользе грейпфрутового сока. Как выяснилось, в сочетании с ним 43 медикамента могут вызвать очень серьезные проблемы здоровья.

В 2008-м году этот список включал только 17 препаратов, но оказалось, что на самом деле риск осложнений значительно выше.

«Вероятность летального исхода может быть и небольшой, но не надо недооценивать риски», — пояснил один из авторов исследования, профессор Дэвид Бейли.

Врачи должны это знать и сообщать пациентам, что некоторые новые препараты в сочетании с соком грейпфрута могут отрицательно отразиться на здоровье.

В соке грейпфрута есть фуранокумарины, мешающие нормальному растворению препаратов и повышающие токсичность лекарств и в итоге влияющие на их воздействие на организм.

В свою очередь, это может привести к передозировке либо более серьезным побочным эффектам.

Могут начаться проблемы с сердцем, проявиться недостаточность, произойти разрушение мышц, возникнуть трудности с дыханием или даже возникновение тромбов, предостерегли ученые.