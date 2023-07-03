Бывалый огородник объяснил, как выращивать чеснок из зубка

Если вы хотите прорастить чеснок из зубца, не покупайте его в магазине. Там чеснок опрыскивают препаратами, блокирующими прорастание.

Приобретать семенной материал нужно у частных фермеров или в садоводческих торговых точках.

Когда чеснок уже куплен, приготовьте дренированную почву. Она может быть песчаной или суглинистой. Внесите в землю компост. Можно растить чеснок в ящике глубиной в 30,5 см.

На дачном участке выбираем место для оформления чесночной грядки, оно должно хорошо освещаться солнцем - минимум от 6 часов в день. Созревать чеснок будет долго - 8 месяцев.

Для посадки проделываем ямки глубиной в 10-15 см. Туда погружаем один неочищенный чесночный зубец, острый кончик располагается вверх.

Далее присыпаем ямки землей, хорошенько поливаем и укладываем мульчу. Она не допустит рост сорняков, согреет в холод, сохранит влагу в земле.

Весной вносим обязательные подкормки с азотом и другими необходимыми для растений элементами - калием и фосфором. Поливать стараемся реже.