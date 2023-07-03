Знающий огородник рассказал, как выращивать ароматный тимьян на собственном дачном участке

Растение может хорошо развиваться под открытым солнцем или в в легкой затененности. Высадка тимьяна рекомендуется рассадным способом в осенний или весенний период.

Выбирать нужно момент, когда почва хорошо прогрета. Напрямую из семян вырастить зелень трудно, так как они крайне малы.

Рассада хорошо приживется в дренированной почве с уровнем РН от 6,0 до 6,7. Обязательно удобряем землю или до посадки, или уже в процессе, подкладывая питательные вещества в лунки.

После высадки растения мульчируем, так удастся сохранить оптимальный уровень влажности почвы. Но важно помнить, что матовые виды тимьяна плохо переносят процедуру мульчирования.

Растение это довольно неприхотливое, особенный уход ему не нужен.

Время от времени тимьян нуждаются в обрезке.

Сортов пряной травки очень много. Отдельные разновидности применяют в кулинарном деле, другие выращивают в декоративных целях.

При этом использовать в пищу можно и тот, и другой тимьян. Декоративный тимьян сложно заготавливать из-за мелких листиков, поэтому им украшают дачные участки.