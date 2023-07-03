Советские книги, которые были незаслуженно забыты

Юрий Герман, "Трилогия о враче"

Это цикл из трех книг, который рассказывает о враче по имени Владимир Устименко.

Своеобразным макетом, прообразом для главного героя стал главврач больницы города Сестрорецк Николай Слупский.

Первая книга называется "Дело, которому ты служишь", вторая - "Дорогой мой человек", а третья - "Я отвечаю за все".

Эти книги показывают людей такими, какие они есть на самом деле, рассказывают о том, как они себя реализуют . Главный герой - это не просто врач, а Врач с большой буквы, который по-настоящему предан своему делу.

Книга "Дела, которому ты служишь", даже стала основной для фильма Иосифа Хейфица "Дорогой мой человек". Также в кинокартину попали и отрывки из второй и третьей книг автора.

Вениамин Каверин, "Открытая книга"

Снова в нашем списке трилогия. Книги этой серии называются "Юность", "Поиски" и "Надежды". Главный герой - Татьяна Власенкова.

Она ученый. Конечно, книга немного пропитана просоветской идеологией, но прочитать эту книгу точно стоит.

У девушки есть прототип в реальной жизни - Зинаида Ермольева, которая была микробиологом и эпидемиологом, а также занималась разработкой антибиотиков в Советском Союзе.

Даниил Гранин, "Эта странная жизнь"

Рассказал повествует снова об ученом. Его зовут Александр Любищев, он не является знаменитым или фаворитов советской власти.

У него была привычка - записывать все, что он делает. Получилось так, что фактически каждый час его жизни был записан.

Через эту привычку героя автор дает понять, что жизнь может быть не такой короткой, как многие считают. За это время можно сделать огромное количество всего.

Леонид Леонов, "Русский лес"

Произведение было написано в 50-е годы 20-го века. Разумеется, многие характерные черты литературы тех годов, в том числе и элементы пропаганды.

Опять же, просоветские настроеня - не главное, что в ней есть. Рассказывается в книге о семье, в которой поколения разделяются распрями и непониманием.

События в книге чередуются достаточно динамично, герои раскрываются полностью, а описания природы простоневероятны.