Есть способы, которые помогут тебе понять как быть здоровым, красивым и не болеть

Не пропускайте завтраки:

На это есть две причины: если вы позавтракаете дома, то с меньшей вероятностью выберете вредный перекус на бегу, который считается не очень полезным и здоровым вариантом.

Вторая причина — работа самого организма: с первым приемом пищи метаболизм ускоряется и из организма выводятся токсины.

Не бегайте, просто ходите:

Если вы не готовитесь к соревнованиям, то, скорее всего, обычная прогулка принесет вам больше пользы, чем пробежка.

Ученые провели эксперимент, в котором сравнили показатели бегунов и тех, кто предпочитает ходьбу. Выяснилось, что пешеходы были менее подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ходить разрешено практически всем, а вот для бега есть противопоказания: от такой физической активности лучше воздержаться людям с избыточным весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с суставами и варикозным расширением вен.

Не забывайте про свежие овощи и фрукты:

Их, конечно, можно заменить замороженными альтернативами: например, замороженная брокколи содержит больше рибофлавина (витамин B2) по сравнению со свежим продуктом.

Однако это скорее исключение, чем правило. Нельзя полностью исключить свежий источник клетчатки из своего рациона.

Возьмите на вооружение трюк с часами:

Этот метод поможет контролировать неосознанное заедание стресса и обращать внимание только на естественное чувство голода. Как работает трюк с часами? Наденьте часы на запястье так, чтобы вы смотрели на циферблат вверх ногами: шестерка будет наверху, а 12 — внизу.

Как только вы почувствуете желание что-нибудь пожевать, посмотрите на часы в таком положении — вам потребуется пара мгновений, чтобы осознать, сколько сейчас времени.

В этот момент вы сосредотачиваетесь и можете определить, вас посетило ложное чувство голода или реальное желание перекусить.

Вставайте на весы раз в неделю — в среду:

Систематическое взвешивание приносит определенный порядок в пищевые привычки: если вы контролируете свой вес, то будете контролировать и то, что вы едите.

Однако здесь нельзя ударяться в фанатизм и взвешиваться по пять раз на дню: достаточно вставать на весы только в среду.