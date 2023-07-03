Знающий садовод назвал способы защиты садовых растений от сильного ветра

Если расположение участка не самое благоприятное из-за постоянных сильных ветров, выбирайте для него растения из категории ветроустойчивых.

Можно высадить сорта, отличающиеся прочностью стебля, гибкостью веток или низкорослые растения.

Второй полезный совет - создать ограждающие от ветра приспособления. Они создадут физический барьер и остановят порывистые потоки воздуха или уменьшат их силу.

При частых ветрах растения будут более защищенными, если они растут с опорой.

Подвязывайте слабые побеги к прочным устойчивым конструкциям, чтобы предупредить их сгибание к земле или повреждение. Для опоры используйте колышки, клетки, шпалеры, решетки.

Регулярная обрезка - это еще одна мера защиты для ваших растений.

Аккуратно сформированные куст или дерево гораздо меньше подвергаются риску падения или обламывания веток при ветреной погоде.

Особенно важно убрать старые засохшие, поврежденные или больные побеги. Они при сильном ветре сломаются в первую очередь.

Кроме того обрезка имеет и другие положительные стороны: растение обновляется, улучшается циркуляция воздуха внутри кроны, повышается плодоношение.