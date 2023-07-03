Greenpeace: в этом году ситуация с торфяными пожарами в России будет пугающей

По его словам, при соответствующем направлении ветра дым от сильного пожара в Костромской области будет доходить до Москвы и далее.

Он отметил, что то же самое относится и к многим другим российским регионам, где существует аналогичная опасность.

Ярошенко отметил, что высокий риск связан с ранней и сухой весной, обильным палом сухой травы на брошенных торфяных месторождениях.

Он уточнил, что по перечисленным причинам возникает порядка 80% пожаров на торфяниках к уральской и европейской частях РФ.