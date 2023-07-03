Садовод со стажем рассказал о правилах ухода за садовой малиной на дачном участке

Итак, рассказываем простые правила ухода за малиной для гарантированного получения урожая.

Как обрезать

Самое лучшее время для процедуры - конец марта/конец апреля. Следует избавить растение от сухих, поврежденных, больных веток. Осенняя обрезка делается после снятия урожая. Нужно успеть провести процедуру до первых заморозков.

От чего малине плохо

Кустарник плохо растет на тяжелых и кислых почвах. Помочь растению можно раскислением и постоянным рыхлением грунта. Начиная с весны и потом на протяжении лета обсыпаем кусты древесной золой. Она хорошо раскисляет почву и снабжает малину калием и фосфором.

Неприятное соседство

Некоторые растения нельзя сажать возле малины, так как они будут угнетать и подавлять кустарник. Например, не нужно допускать соседство малинника с облепихой, жасмином, бузиной или хостами. Надо исключить присутствие рядом с ягодником таких культур, как черника, клубника, земляника. Эти растения не приживаются возле малины и будут страдать.

Правила полива

Начиная с середины мая, когда малина готовится к цветению, и до конца июня, когда уже образуются и созревают плоды, поливайте ягодник дважды в неделю. На квадратный метр посадок нужно выливать до 4 ведер воды. Если приходит жара, объем однократного полива нужно увеличивать.

Осенний уход

Осенью проводится уборка, площадь около кустов нужно очистить от растительного мусора: опавших гнилых ягод, обломков веток, листвы. Все это нужно собрать и сжечь. Кстати, золу, оставшуюся после сжигания, можно использовать как удобрение.