Бывалый садовод объяснил возможные причины внезапной гибели яблоневых деревьев в саду

Разбираемся в причинах такого явления с экспертом.

Причиной быстрого угасания и гибели дерева могут стать болезни и нападки вредителей. Чаще всего яблони страдают от яблоневой парши, корневой гнили, фитофтороза, мучнистой росы.

Среди вредителей яблоням больше других докучают тля, клещи, бурильщики, яблоневые личинки.

Если не принимать профилактические меры и не бороться с проблемой при явных признаках заражения, дерево очень скоро может погибнуть.

Другая причина заключается в недостаточно плодородной почве. Возможно, в земле застаивается влага. Постоянное избыточное переувлажнение приводит к ухудшению здоровья дерева.

К быстрому увяданию яблони приводят ошибки, допущенные при посадке или уходе.

Если дерево было высажено слишком глубоко или, наоборот, очень близко к поверхности, оно не сможет нормально расти и развиваться.

Также проблемы с выживанием могу возникнуть, если плодовые деревья посажены слишком близко друг к другу.

Как обычно, плохой уход приводит к ослаблению яблони и постепенному умиранию. Такой исход возможен при слабой обрезке, скудном поливе, обильном заливании корней.

Иногда деревья сильно страдают от морозов или длительной жары и засухи. Возможно, яблоню повредил град. Ослабевшее растение становится легкой добычей вредителей и заболеваний.

Ну и, конечно же, нельзя забывать о возрасте яблонь. Все деревья когда-нибудь стареют, у них падает иммунитет, они чаще болеют, хуже переносят капризы природы.

Естественные процессы приводят к тому, что яблоня постепенно прекращает свой жизненный цикл. В этом случае помочь дереву уже нельзя.