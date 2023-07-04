В Бельгии оскорбление короля и королевы больше не карается тюремным заключением

Как сообщает новостной портал VRT, оскорбление королевских особ в нынешнем понимании было исключено из уголовного кодекса Бельгии как преступление.

Однако это не означает, что клевета на короля остается безнаказанной и, что кто угодно может устно или письменно нападать на главу государства или королевский дом.

Как и любой другой гражданин, король и члены королевской семьи будут пользоваться правовой защитой от клеветы или ущерба их репутации путем распространения ложных сведений.

До сих пор оскорбление королевских особ могло привести к тюремному заключению на срок до трех лет, а также к штрафу. Эта норма была введена в бельгийский уголовный кодекс в 1847 году.

В 2021 году Конституционный суд Бельгии постановил, что это нарушает право на свободу выражения мнения, поскольку обеспечивает королю более широкую защиту, чем других граждан.