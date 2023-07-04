В России нашли массовые захоронения, которые раскрывают об ужасах монгольского ига

В период с 2005 по 2010 годы ученые занимались раскопками в Ярославле неподалеку от храма, который находился на реставрации.

Тогда они откопали девять огромных могил, которые можно было приравнять к массовым захоронениями, были были найдены останки более 300 человек. Оказалось, что это захоронение - времен средневековья, а, если говорить более конкретно, то периода монголо-татарского ига на Руси.

Несколько лет ученые исследовали эти останки: изучали отатки ДНК, личинки насекомых.

В XIII веке многотысячное войско монголов дошло до территорий нынешней России и в 1238 году подошли к Ярославлю.

Несложно догадаться, что люди. чьи тела были найдены при раскопках, умерли не своей смертью: на них были следы колющих и режущих ранений, травм от тупого оружия и различные рассечения. Некоторое тела были сильно обгорелыми, то есть они могли умереть при пожаре, от которого горел Ярославль. Многие из могил были найдены в остатках фундаментов домов. То есть монголы, либо же русичи решили упростить процедуру захоронения и закопали тела прямо там, где они погиби.

В другой могиле тела лежали хаотично и были похоронены не очень глубоко, то есть погибших просто-напросто забрасывали. Исходя из найденных личинок мух, можно прийти к выводу о том, что тела уже были частично разложены на момент захоронения. Личинки были в неплохом состоянии, хотя и лежали под землей несколько сотен лет.

Также исследования личинок мух рассказали специалистам о том, что хоронили людей в мае-июне, так как эта погода является идеальной для мух в Ярославле.

"Этих людей убили, и их тела пролежали на снегу довольно долгое время. В апреле или мае на телах стали размножаться мухи, а в конце мая и начале июня их похоронили в яме на месте дома, в котором они, вероятно, жили", — рассказал специалист российской Академии наук.

Многие погибшие имели на зубах следы кариеса, а это говорит, что они употребляли пищу с большим содержанием сахара, а также мягкую, богатую углеводами пищу.

Такую роскошь в то время себе позволить только богатые люди. То есть многие из убитых были зажиточными. Также некоторые из них были родственниками.

"Наряду с воссозданием картины падения города в 1238 году мы теперь видим трагедию одной семьи. Разумеется, пока неизвестно, кто похоронил их, — родственник, сосед или захватчик", - считают ученые.

После того нападения и сжигания города монголами Ярославль был полностью восстановлен.

Город постоянно подвергался нападениям и другим напастям: в 1278 году до Ярославля добралась "черная смерть", а в 1293 году, а затем в 1322 его снова грабили монголы. В 1364 году на город снова напала чума.