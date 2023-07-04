Врач трихолог Елена Юцмюц назвали витамины, препятствующие облысению

Во первых, рассказывает врач дерматолог-трихолог Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Елена Юцмюц, необходимо прежде всего восстановить кислотно-щелочную среду в вашем организме.

Этот фактор является одним из определяющих при облысении. Для ее восстановления или поддержания специалист советует употреблять побольше овощных соков. Это будет помогать волосам расти.

Также необходимо принимать витамины, в том числе E и D. Они являются основными для здорового состояние волосяного покрова человека.

"Любому человеку хорошо подходит Омега-3, содержащая много витамина Е, некоторые идут с витамином D, что является основой здоровья волос", - также советует эксперт.

Также абсолютно без последствий для организма можно начать употреблять витами С. Он является важным и принимает участие в росте волос во всех стадиях процесса.

В сочетании с кремнием витамин С помогает вырабатывать коплаген и предотвращение седины. Более того, витамин С помогает улучшить здоровье не только волом, но и организма в целом.

Нельзя принимать все подряд без рекомендации врача. Есть и другие витамины, важные для роста волос, но его дозировка должна регулироваться.

К примеру, витамин А в определенной норме является полезным для волос, но вот от его избытка начнется обратный процесс - выпадение волос.

Не стоит сразу ожидать бурного эффекта и пышной шевелюры.

Эффект от курса витаминов начнет проявляться лишь через несколько месяцев, ведь третья стадия роста волос идет около 90 суток.