Огородный эксперт объяснил, зачем обновлять семенной материал чеснока

Чтобы сохранять из года в год достойный урожай этой пряной культуры, надо периодически обновлять посадочный материал. Иначе чеснок будет вырождаться.

Рассказываем, какие преимущества дает процедура обновления.

Если мы сажаем одинаковые зубцы чеснока каждый год, генетическое разнообразие плодов сводится к минимуму.

Новый посадочный материал дает возможность пополнять различными генетическими признаками урожай чеснока, само растение будет более здоровым и жизнеспособным.

С каждым годом зубчики чеснока уменьшаются, вкусовые качества тоже оставляют желать лучшего. Это происходит, если постоянно пересаживать одни и те же зубчики, не обновляя их.

Когда мы берем новый материал для посадок, то шанс получить более вкусный и более крупный чеснок в разы увеличивается.

У чеснока множество сортов, каждый по-разному приспосабливается к определенным условиям климата и особенностям конкретного участка.

При обновлении посадочного материала чеснока, мы можем подбирать новые подходящие сорта, тестировать их, постоянно искать что-то лучшее.