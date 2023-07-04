Знающий цветовод назвал основные моменты ухода за флоксами, растущими в саду

Выберите для флоксов солнечное место, подойдет и вариант с легкой полутенью. Под полутенью надо понимать местечко, где солнце светит не весь день, а только половину.

Это может быть участок, слегка притененный ажурной сеткой веток плодовых деревьев.

Но идеальным будет вариант максимально освещенный с легким затенением в полдень.

Важно помнить: если растение высажено на ярком солнце, оно будет хорошо развиваться, пышно цвести, но при этом общий период цветения по времени будет короткий, цветы быстро увянут.

Если сильно затенить флоксы, они вытянутся и будут иметь бледную окраску.

Почва для выращивания подойдет рыхлая, полноценно удобренная, с хорошим дренажным слоем. Предпочтительный уровень РН - 5,5-6,7.

Залегание грунтовых вод должно быть глубоким.

Флоксы долго живут на одном месте, поэтому со временем она будет обедняться. Вот почему при посадке в лунку добавляем суперфосфат и сульфат калия.

Можно просто выбрать комплексное удобрение для цветов.

Удобрение разводим и даем в жидком виде - по ведру на квадратный метр. Придерживаемся предложенной инструкции.

Поливы делаем регулярно без перерывов. Поддерживаем пову во влажном состоянии, не пересушиваем, не переувлажняем.