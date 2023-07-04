Дачник со стажем назвал основные ошибки, допускаемые при выращивании лука порея

Не сажайте порей слишком густо, соблюдайте между сеянцами интервал около 15 см.

Они не любят тесноту, простор дает возможность развиваться в полную силу, растения не будут конкурировать друг с другом.

Если вы не подготовили почву перед посадкой, растение будет слабо расти и часто болеть. Нужно обязательно вносить органику в грядку и обеспечить посадки хорошим дренажом.

Поливайте регулярно и умеренно. Старайтесь поддерживать землю всегда увлажненной, но без застоя воды. Особенно тщательно следим за этим в засуху.

Скудный полив будет тормозить рост, лук-порей станет деревенеть. Избыток влаги приведет к загниванию корней.

Лук-порей всегда надо прореживать после посадки. Не дайте ему загустеть, иначе урожай будет плачевный.

Чтобы черенки росли длинными и белыми, чаще окучивайте ваш лук. Не пренебрегайте этой процедурой. Нужно подсыпать слой земли около основания растения весь вегетативный период.

Земля добавляется по мере роста стебля.

Еще одна ошибка - отсутствие профилактических мер против вредителей и болезней. Лук-порей болеет довольно часто, если заранее его не защитить, можно потом потерять весь урожай.

Особенно нравится лук-порей луковой мухе, тле, возбудителям грибковых инфекций.

Частый недочет при выращивании лука-порея - запоздалый сбор урожая. Это может привести к потере вкусовых качеств, черешки будут уже не такие нежные и сочные.