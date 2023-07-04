Семья покойного Круга разругалась из-за особняка музыканта стоимостью 60 000 000 рублей

Старший наследник погибшего более 20 лет назад Михаила Круга Дмитрий продает часть особняка отца, которая ему перешла по наследству из-за ссоры с тетей, сестрой покойного музыканта Ольгой Медведевой.

Сын певца делает это по той причине, что хозяйкой половины дома является Медведева. Дело в том, что ей принадлежит вторая половина дома.

Ссора завязалась из-за того, что родственница заявила, что желает быть единственной владелицей недвижимости и строить на ее базе бизнес: сдавать на сутки, водить сюда экскурсии.

Половину дома отца Дмитрий продает за 30 000 000 рублей. В сумму кроме половины дома входит также и 1/2 приусадебного участка в 6 соток.