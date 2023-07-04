Гудков, выступивший против СВО, делает деньги на российских детях

Оказывается, Александр Гудков зарабатывает на молодом поколении России.
На днях шоумен провел выпускной студентов московского медуниверсителта имени Сеченова, что не могло не вызвать возмущений в массах.
Самое смешное, что руководство учреждения образования заявляет, что никакого Гудкова на мероприятии не было, в то время как социальные сети выпускников "кишат" фото с юмористом.
Патриоты РФ намерены написать заявление в прокуратуру с требованием проверить "универ" и присутствие комика на празднике выпускников.
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