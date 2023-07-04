Отытный цветовод рассказал, какие виды удобрений подходят для комнатных растений

Есть специальные составы, придуманные для подкормки именно комнатных цветов. Их выпускают в жидком, твердом (гранулированном) виде, есть также медленно высвобождаемые формы.

Применять их нужно согласно прилагаемой инструкции.

Для квартирных растений подойдут и подкормки, используемые на даче или в саду.

Из органики можно брать компост, отходы от червей, экстракты морских водорослей, перепревший навоз. Они отличаются постепенным высвобождением питательных элементов.

В садоводческих магазинах продаются удобрения с замедленным высвобождением. Они выпускаются в гранулах, попадая в землю постепенно отдают питательные элементы, как и органика.

Растение долгое время будет получать порции полезных веществ.

Жидкое удобрение вносим прямо в почву под корень или разбрызгиваем по листьям.

Бывают органические жидкие добавки или минеральные. Они очень удобны в использовании, содержат сбалансированный состав.

Домашние подкормки - отличный безопасный и эффективный способ поддержать комнатное растение, насытить его полезными веществами.

Готовим удобрение на основе кофейной гущи, яичной скорлупы, банановой кожицы.