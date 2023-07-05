В Японии ученые разработали лекарство, которое поможет выращивать новые зубы

Такие достижения в области стоматологии могут стать настоящим прорывом и помогут многим людям, лишившимся зубов.

Японским исследователям удалось обнаружить ген, который влияет на количество зубов у мышей. Белок USAG-1, который продуцируется этим геном, останавливает рост зубов.

Они начнут снова расти, если этот ген будет заблокирован.

В 2018 году ученые, работающие под началом выдающегося исследователя Катсу Такахаши, провели интересный эксперимент.

Мышам, у которых от рождения было мало зубов, начали давать особый препарат, от которого у них стали прорезаться новые зубы.

В 2024 году коллектив японских ученых планирует проверить новый препарат на людях, чтобы убедиться, что в его действии и в том, что он никак не вредит здоровью человека.