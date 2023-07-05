Воспитательница щеголяла на выпускном утреннике в платье, разрисованном ее воспитанниками

Хизер Стэнсберри удивила и восхитила всех - и своих воспитанников, и их родителей, и гостей мероприятия. Такую воспитательницу дети точно запомнят надолго.

Женщина креативно подошла к созданию образа для выпускного мероприятия в детском саду. Она позволила детям взять на себя роль дизайнеров и украсить своими рисунками ее платье.

Хизер принесла в сад белое платье и предложила детишкам его разрисовать. Наряд удался на славу.

Именно в нем и появилась воспитательница на детском празднике, дети с радостью любовались своими шедеврами на столь необычном "холсте".

За интересную идею Хизер Стэнсберри получила немало добрых отзывов от гостей, пришедших на праздник.