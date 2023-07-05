Индейка показала пример нерадивым пешеходам, когда переходила дорогу по всем правилам

Дикая индейка, которая хотела попасть на другую сторону улицы, перешла дорогу, соблюдая правила дорожного движения.

Она подождала, когда загорится зеленый сигнал светофора для пешеходов, и только тогда спокойно перешла дорогу.

Этот поучительный момент был снят на камеру, видео попало в интернет и тут же собрало немало просмотров.

Индейку остается только поставить в пример безответственным пешеходам, которые сплошь и рядом стремятся нарушить установленные правила и тем самым нередко создают аварийно опасные ситуации на дороге.