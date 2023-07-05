Индейка показала пример нерадивым пешеходам, когда переходила дорогу по всем правилам

17:48 2023-07-05

Канадские водители из Монреаля были немало удивлены, встретив на дороге такую добросовестную пешеходку. Птица вела себя очень грамотно, соблюдая положенные дорожные правила. Момент попал на видео и был выложен в сеть.

Дикая индейка, которая хотела попасть на другую сторону улицы, перешла дорогу, соблюдая правила дорожного движения.

Она подождала, когда загорится зеленый сигнал светофора для пешеходов, и только тогда спокойно перешла дорогу.

Этот поучительный момент был снят на камеру, видео попало в интернет и тут же собрало немало просмотров.

Индейку остается только поставить в пример безответственным пешеходам, которые сплошь и рядом стремятся нарушить установленные правила и тем самым нередко создают аварийно опасные ситуации на дороге.

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