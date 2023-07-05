Археологи выяснили, когда на свет появилась первая в мире пицца

На фреске нарисован натюрморт с подносом, а на нем разные угощения, в том числе и лепешка из теста с уложенной по верху начинкой. Эта закуска в шутку была названа "протопиццей".

Судя по всему, появилась на свет эта пицца практически за 2000 лет до ее современной родственницы. Есть только один факт, который смущает археологов, отыскавших эту фреску.

На так называемой протопицце нет помидоров и моцареллы.

Если бы не это, можно было бы со стопроцентной уверенностью утверждать, что закуска, изображенная на древней фреске, является настоящей прародительницей современного популярного лакомства.