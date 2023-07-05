Подавляющее число жителей Польши не хотят переходить на евро

Согласно опросу IBRiS для Radio Zet, опубликованному во вторник, 10 января, 14,7% респондентов полностью согласны с утверждением "Польша должна перейти на евро вместо польского злотого", а 9,8%. ответили "Я склонен согласиться".

Однако самую многочисленную группу респондентов составляют те, кто "категорически" с этим не согласен - 49%. 15,2% поляков "скорее не согласны" переходить на евро. Ответ "Не знаю/Трудно сказать" дали 11,3% опрошенных.

Как говорится на сайте Radio Zet, наибольшее количество респондентов, не желающих менять злотый на евро, проживает в сельской местности (70%) и в небольших городах с населением до 50 000 человек.

В крупных городах свыше 250 тысяч жителей мнения разделились: 48% респондентов не хотят евро, а 42% выступает за введение европейской валюты.

Опрос Института конъюнктурных и социальных исследований IBRiS по заказу Radio Zet был проведен 5-7 января 2023 г. при выборке 1100 человек.

Он проводился методом телефонного, стандартизированного компьютерного опроса.