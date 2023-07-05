В Индии 8-летний мальчик до смерти закусал напавшую на него кобру

Идиллию нарушила кобра, которая подползла к нему, обвилась вокруг его руки, а затем укусила.

В боли и панике мальчик решил защищаться. Из-за того, что рептилия не собиралась убегать, восьмилетний малыш дважды укусил ее, что привело к смерти змеи.

Вот, что он рассказал местным СМИ: "Змея обвилась вокруг моей руки и укусила. Мне было очень больно. Поскольку рептилия не дрогнула, когда я попытался стряхнуть ее, я дважды сильно укусил ее. Все произошло в мгновение ока".

Когда близкие узнали об этом происшествии, мальчика сразу же доставили в больницу.

Там ему ввели сыворотку и наблюдали за ребенком. Врачи пришли к выводу, что змея могла не успеть ввести яд — благодаря этому Дипаку ничего не угрожает.

Сама же змея умерла в результате укусов мальчика.