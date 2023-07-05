80-летний Тай Нгок страдает необычной формой бессонницы: он не спит уже 60 лет подряд

Подтвердить его слова могут родственники, друзья, соседи, которые уверены, что никогда не видели, как Нгок спит.

Врачи, которые вели наблюдения за необычным пациентом, также не заметили признаков засыпания ни на одном из проведенных обследований.

Мужчина, который никогда не отдыхает, восполняет свою энергию с помощью зеленого чая и рисового вина. И да, он, конечно же, очень хотел бы отдохнуть, как все нормальные люди.

Но все, что ему удается, это прилечь ненадолго и полежать с закрытыми глазами. Однако сон к нему не приходит.

Среди версий, пытающихся объяснить такое явление, есть предположение о посттравматическом стрессовом расстройстве, которое могло случиться после войны во Вьетнаме в 1955-1975 годах.

Некоторые эксперты предполагают, что отсутствие сна может быть вызвано какой-то особой формой лихорадки, которой мужчина переболел в юности.

Однако у такой долгой бессонницы есть и свои плюсы. Ведь Нгок может работать гораздо продуктивнее остальных - 24 часа в сутки.

Мужчина заполняет свободное время работами в поле, а ночью занимается рисовым виноделием.