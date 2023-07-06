Шуангуй в Китае: за воровство в стране особое наказание - здесь похищают самих воров

Шуангуй - весьма неоднозначная мера, которая, между тем, применяется на государственном уровне. Предполагает она похищение людей, буквально среди бела дня.

Чтобы держать в страхе и подчинении коррупционеров, правительство придумало необычный метод - красть самих расхитителей государственного имущества и казны.

Люди в штатском появляются из ниоткуда, словно тени, (как "люди в черном") и заталкивают человека в машину, отбирают телефон, после чего о нем никто ничего не знает.

Похищенный пропадает на несколько недель или месяцев.

Ему не позволяют наводить связь с близкими и родственниками, подозреваемый в коррупции находится в полной изоляции.

Это делается для того, чтобы он не успел уничтожить все улики, пока идет расследование по его делу.

В то время, как потенциального взяточника держат где-то в укромном месте, ведется тотальная проверка на рабочем месте и дома, производятся обыски.

Вопрос о законности подобных мер остается открытым.

Суть как раз в том и заключается, что на досудебном этапе не привлекают полицию, потому что подозреваемые слишком хорошо научились все прятать и скрывать.

При этом тот, кто подвергся шуангую, не будет обвинять своих похитителей никогда, потому что это некая промежуточная - "серая" - зона между законом и беззаконием, которую негласно курирует само правительство, и все в Китае, конечно, об этом знают.

Похищением людей, якобы в благих целях, занимается специально созданная Центральная Дисциплинарная Комиссия. Эти люди делают все тихо, быстро и незаметно. Так они обучены.

Похищения совершаются очень технично и профессионально, похищенных удерживают в отдаленных местах, чаще заброшенные здания, подвалы, подсобные помещения.

Во время проверки у похищенного есть достаточно времени, чтобы подумать о своем поведении и раскаяться в должной мере.

Иногда похитители ошибаются и применяют шуангуй к невиновным людям, от этого никто не застрахован, свои издержки есть везде. Но это уже совсем другая история...