Самые распространённые причины, почему не завязываются кочаны у капусты

Существует несколько причин, что капуста растёт наращивает листья, а кочанов бывает не можем дождаться.

Зная причину того, почему кочаны капусты не завязываются и правильные способы профилактики и подкормки, то можно не допустить ни урожая на своём огороде. Первой причиной может быть приобретение некачественных семян. Бывает продаются семена, которые собраны с переопылившихся растений.

При покупке учитывать для какой климатической зоны подходит сорт.

При недостатке света и при низкой влажности кочаны не завиваются. В тени будут сильно вытягиваться, расти вверх. Нужен регулярный полив, особенно в жаркое сухое лето. Крупные листья имеют большую площадь испарения и запасы нужно регулярно пополнять.

Нельзя удалять нижние листья, так как после обрывания растение снова начинает заново их отращивать и это приостанавливает рост кочана.

Удалять листья не раньше конца августа.

Наносят вред насекомые, особенно крестоцветная блошка, может повредить листья и ростовую точку, теряет способность завивать кочан из за повреждения сердцевины.

Нехватка микроэлементов. Капуста любит подкормки, сейчас можно купить для каждого растения свои комплексные добавки. Если на грядках, где растёт капуста повышена кислотность грунта, то она плохо будет усваивать питательные вещества.

Для этого я поливаю мелом, беру 1 стакан мела растворяю в 10 литрах воды и туда добавляю спичечный коробок мочевины, всё хорошо размешиваю и поливаю под корень.

Хорошей подкормкой для капусты является древесная зола, делаю настой, для этого беру 300 гр золы заливаю в 5 литровое ведро и даю настояться 48 часов, затем процеживаю добавляю 1 литр настоя к 5 литрам воды и поливаю под корень.