Для спасения матери сын занялся собой и смог похудеть почти на 20 кг

Бен, взрослый сын Линды, очень переживал за мать и хотел ей помочь. Врачи после обследования сказали, что его печень подходит идеально для частичной трансплантации.

Однако у Бена был значительный лишний вес, что мешало безопасному проведению сложной операции. Медики попросили мужчину срочно похудеть на 22 кг.

Долго ждать не было возможности, жизнь матери была под угрозой, а очередь на донорскую печень была очень большой. Женщина просто могла не дождаться.

Бен принял решение худеть. Это было нелегко, но ему помогала сильнейшая мотивация - любовь к матери. Начались изнурительные тренировки, жесткие диеты.

История закончилась хэпи-эндом. В то время, пока сын усиленно приводил себя в норму, нашелся другой подходящий донор для Линды.

Операция прошла успешно, а Бен обрел стройность и улучшил свое здоровье, успев похудеть на 18 кг. Но бросать тренировки он уже не хочет, худеть мужчине понравилось.

Он собирается теперь доводить свое тело до полного совершенства.