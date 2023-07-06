Для спасения матери сын занялся собой и смог похудеть почти на 20 кг

21:16 2023-07-06

Линда Илич из Остинтауна, штат Огайо, США, тяжело заболела. Ей нужна была пересадка печени. Врачи разрешили сыну стать донором, но поставили условие: он должен сначала похудеть.

Бен, взрослый сын Линды, очень переживал за мать и хотел ей помочь. Врачи после обследования сказали, что его печень подходит идеально для частичной трансплантации.

Однако у Бена был значительный лишний вес, что мешало безопасному проведению сложной операции. Медики попросили мужчину срочно похудеть на 22 кг.

Долго ждать не было возможности, жизнь матери была под угрозой, а очередь на донорскую печень была очень большой. Женщина просто могла не дождаться.

Бен принял решение худеть. Это было нелегко, но ему помогала сильнейшая мотивация - любовь к матери. Начались изнурительные тренировки, жесткие диеты.

История закончилась хэпи-эндом. В то время, пока сын усиленно приводил себя в норму, нашелся другой подходящий донор для Линды.

Операция прошла успешно, а Бен обрел стройность и улучшил свое здоровье, успев похудеть на 18 кг. Но бросать тренировки он уже не хочет, худеть мужчине понравилось.

Он собирается теперь доводить свое тело до полного совершенства.

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