Мужчина-вегетарианец сдает жилье с особым условием: съемщики не должны готовить в доме мясо и рыбу

Мужчина является владельцем двух квартире в Нью-Йорке. Он сдает их за 4500 и за 5700 долларов в месяц. Но деньги - это не все, что нужно владельцу.

Будучи вегетарианцем, он настаивает на том, чтобы арендаторы не готовили в его квартирах блюда из мяса или рыбы.

Дело в том, что хозяин ярый сторонник вегетарианского питания. Он не хочет, чтобы запахами животной пищи пропитались стены и мебель в его квартирах.

Вот почему жарить мясо или готовить его как-то иначе запрещено.

Вместе с тем жильцы могут, конечно, употреблять в пищу мясо и рыбу, только в случае покупки уже готовых блюд или заказывая их на дом.

Необычное требование ставит многих потенциальных квартиросъемщиков в тупик, однако другие находят его вполне разумным.

Владелец имеет право выдвигать любые условия, тем боле о них он предупреждает заранее.

К тому же, среди людей, ищущих жилье, тоже бывает немало вегетарианцев, которые в принципе не станут ни готовить ни есть мясные и рыбные продукты по убеждению.