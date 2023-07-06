Женщину приговорили к смерти, но казнь не состоялась: она умерла раньше, подавившись за ужином

Японка очень боялась умереть и пыталась обжаловать приговор, но ничего не помогло, смертную казнь ей не отменили.
Она ожидала наказания в стенах тюремной камеры, однако приговор все-таки не был приведен в исполнение. Но для Миюки такой поворот событий не привел ни к чему хорошему.
Кара все равно настигла ее, но иным способом: женщина подавилась за ужином в собственной камере и задохнулась, не дождавшись казни. Спасти ее не смогли.
Так или иначе, но справедливость в конечном итоге восторжествовала: уйти от возмездия Миюки не удалось.
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