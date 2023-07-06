Женщину приговорили к смерти, но казнь не состоялась: она умерла раньше, подавившись за ужином

22:58 2023-07-06

Это случилось в 2012 году с Миюки Уэта, которая убила двоих мужчин и получила приговор - смертную казнь.

Японка очень боялась умереть и пыталась обжаловать приговор, но ничего не помогло, смертную казнь ей не отменили.

Она ожидала наказания в стенах тюремной камеры, однако приговор все-таки не был приведен в исполнение. Но для Миюки такой поворот событий не привел ни к чему хорошему.

Кара все равно настигла ее, но иным способом: женщина подавилась за ужином в собственной камере и задохнулась, не дождавшись казни. Спасти ее не смогли.

Так или иначе, но справедливость в конечном итоге восторжествовала: уйти от возмездия Миюки не удалось.

Показать следующие комментарии
Фото