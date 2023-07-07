Медведев предупреждает «европейских жуликов»: Скоро наступят холода

Дмитрий Медведев в последние месяцы обострил свою антизападную риторику. Снова и снова он делает более или менее завуалированные угрозы в адрес европейских стран и США, убеждая при этом в силе собственной страны.

"Во-первых, они объявили, что собираются сурово наказать Россию, которая хочет защитить страдающих людей и защитить свои долгосрочные интересы. Как обычно, российскую экономику решили разорвать в клочья: лишить ее денег от экспорта энергоресурсов и ввести полные санкции на все, что горит", — написал политик.

Он также обратил внимание на то, что для европейских политиков ничто так не важно, как причинение страданий россиянам.

По его мнению, жившие в достатке европейцы позже вспоминали, что "зиму никто не может отменить" и что они не могут рассчитывать на дешевые альтернативные источники газа, нефти и угля.

Бывший президент России назвал отношение Запада к его родине смесью "высокомерия, инфантильности и глупости".

"Европейские жулики предлагают проверенное лекарство от диареи - увеличение поставок оружия киевскому режиму и войну до последнего. Скоро придут холода...", - написал Медведев.