В американской школе в штате Вирджиния использовалась эмблема, напоминающая свастику

Эмблема была размещена на рекламных материалах и футболках, которые учителя носили во время мероприятия. Куратор школы округа Ганновер (штат Вирджиния - прим.), заявил, что логотип был разработан одним из учителей. Он должен был изображать четыре руки, держащихся вместе.

На конференции по профессиональному образованию в государственных школах графства Ганновер учителя были замечены в синих футболках с логотипом, похожим на свастику. Знак также появился на других рекламных материалах. После волны комментариев в социальных сетях куратор извинился за ситуацию.

"Один из наших учителей разработал логотип , изображающий четыре руки, держащиеся вместе, — символ единства для нашей общенациональной конференции по профессиональному образованию. Ничего более", — написал в официальном сообщении куратор школы округа Ганновер Майкл Гилл.

Он заверил, что футболки изъяты и организаторы работают над удалением логотипа со всех рекламных материалов. Он добавил, что уверен, что логотип создан без злого умысла.

"Мы очень сожалеем об этой ошибке и приносим свои извинения за то, что отвлекли внимание от большой работы, проделанной всеми на этой конференции", — добавил он.

Он подчеркнул, что школы округа осуждают все, что связано с нацизмом.

Представители еврейской общины Ричмонда, столицы штата Вирджиния, высоко оценили быструю реакцию куратора, сообщает NBC.