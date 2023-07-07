Выбираем лучшие сорта моркови для посева в следующий сезон

Канада, этот среднепоздний гибрид многим полюбился за его неприхотливость, можно выращивать на любых почвах, в том числе и на тяжёлых.

Корнеплоды конусовидной формы с острой вершинкой, можно использовать в свежем виде, в переработке и хранить в зимний период. Устойчив к вредителям и болезням, болезни редко приносят вред корнеплодам, только в случае нарушения агротехническиз особенностей.

Парижская каротель – морковь которая отлично подойдет для еды в свежем виде и приготовления соков. Быстро спелая, урожайная, имеет отменный вкус, невосприимчива к распространённым болезням. Не цветет и не стрелкуется, поэтому любима многими огородниками.

Витаминная 6, от посадки до сбора урожая проходит примерно 3-3,5 месяца. Цилиндрические корнеплоды имеют затуплённый кончик.

Верхушка корешка не зеленеет, полностью бывает покрыта грунтом, прекрасно хранится до весны в погребе. Можно употреблять в свежем виде, готовить соки, пюре. Корнеплоды крупные, сочные, сладкие при неправильном поливе могут растрескаться.

Лагуна, ранний пучковый сорт с цилиндрическими ярко-оранжевыми сладкими и очень сочными плодами.

Урожай можно убирать без подкапывания лопатой, просто можно выдергивать из земли, крепкая ботва не ломается. Корнеплоды ровные, и гладкие с боков почти не образуют корешков, основания не окрашиваются в зелёный цвет, морковь не растрескивается.