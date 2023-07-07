Кристен Керр имеет такую связь с большими дикими кошками, что спит среди гепардов

Кристен Керр в 10 лет приняла решение о переходе на домашнее образование, так как во время школьных занятий очень скучала по животным.

Теперь она посвятила все свое время работе в приюте для животных, присматривая за гепардами, жирафами, сурикатами и зебрами.

Кристен говорит, что любовь и умение обращаться с дикими животными ей привил ее отец Барри. "Мой папа Барри, который разводит львов и других больших кошек, научил меня всему, что я знаю.

Мы спасли трех наших нынешних гепардов из племенной фермы, где владелец попал в финансовые проблемы и потерял свою ферму, одна из самок была беременна, поэтому я вырастила детенышей с самого рождения".

Иногда представители общественности приносят в приют животных, которым может угрожать опасность. "Мой дом в десяти ярдах от вольера для гепардов, так что, это первое, что я вижу утром, и это здорово", - говорит Кристен.

В сентябре 2018 года она переехала в Йоханнесбург, где пыталась работать в офисе, но вскоре бросила все и вернулась на родину. "Я обнаружила, что люди всегда соревнуются друг с другом, например, у кого самая лучшая машина и т. д., а я просто хотела вернуться туда, где должна быть с животными.

Я ненавидел каждый день в офисе, сидение за компьютером было не для меня", - утверждает девушка.

Она признается, как нередко забывает о том, что ее любимцы – гепарды, дикие животные. "Это может звучать безумно, но я чувствую, что могу говорить с животными, но не говоря ни слова. Все дело в языке тела", - сказала Кристен.

По ее признанию, она вырастила трех гепардов, которые попали в приют детенышами: "Они абсолютно безвредны.

Я лежу с ними на полу и целую их морду, а иногда даже сплю с ними в вольере". Кристен не исключает, что может взять к себе домой одного из диких гепардов.

Любительница животных отмечает, что дикие звери никогда не причиняли ей вреда, и если вдруг нечто подобное произойдет, то винить она будет только себя.

"Первыми большими кошками, которых я встретила, были два трехмесячных льва, когда мне было 11 лет, и я до сих пор помню волну радости, которая прошла через мое тело. Это сюрреалистический опыт, и мне повезло прожить его каждый день", - утверждает Кристен.