Анапу заполонили толпы отдыхающих, даже стоячих мест уже не осталось

12:37 2023-07-07

Невероятное количество отдыхающих наблюдается в курортных зонах Анапы и Геленджика. Из-за столпотворения туристов негде яблоку упасть: нет возможности не только прилечь или присесть, даже стоячие места на исходе.

Середина пляжного сезона ознаменовалась невиданным наплывом желающих отдохнуть на курортах Краснодарского края.

Пляжи буквально "трещат по швам" от приезжих. Уже с самого утра заняты все лежаки, люди располагаются кто где может, многие прямо на песочке.

По мнению издания Shot, на пляже Анапы "закончились даже стоячие места - загорают только самые высокие".

В Геленджике такая же картина. В Кабардинке загорающими телами отдыхающих буквально устлан весь пляж сплошным ковром.

Местные жители делятся соображениями на этот счет, уверяя, что через 1-2 недели ситуация будет только усугубляться.

В социальных сетях отдыхающих Анапы и Геленджика иронично называют "курами гриль".

Многие пользователи, наоборот, заявляют, что привыкли к такому отдыху с детства и не считают это проблемой.

Между тем администрация города Анапы уверяет, что проблема с наплывом туристов преувеличена, для отдыха "места хватит всем".

По сообщению РИА Новости, 3 июля на этом курорте зафиксировано более 155 тыс. отдыхающих, это значит, что средняя заполняемость превышает 90%.

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