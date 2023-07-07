Анапу заполонили толпы отдыхающих, даже стоячих мест уже не осталось

Середина пляжного сезона ознаменовалась невиданным наплывом желающих отдохнуть на курортах Краснодарского края.
Пляжи буквально "трещат по швам" от приезжих. Уже с самого утра заняты все лежаки, люди располагаются кто где может, многие прямо на песочке.
По мнению издания Shot, на пляже Анапы "закончились даже стоячие места - загорают только самые высокие".
В Геленджике такая же картина. В Кабардинке загорающими телами отдыхающих буквально устлан весь пляж сплошным ковром.
Местные жители делятся соображениями на этот счет, уверяя, что через 1-2 недели ситуация будет только усугубляться.
В социальных сетях отдыхающих Анапы и Геленджика иронично называют "курами гриль".
Многие пользователи, наоборот, заявляют, что привыкли к такому отдыху с детства и не считают это проблемой.
Между тем администрация города Анапы уверяет, что проблема с наплывом туристов преувеличена, для отдыха "места хватит всем".
По сообщению РИА Новости, 3 июля на этом курорте зафиксировано более 155 тыс. отдыхающих, это значит, что средняя заполняемость превышает 90%.
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