Марк Цукерберг говорит, что Илон Маск упустил свой шанс сделать Twitter приложением для общения, поскольку он злорадствует по поводу 10 миллионов пользователей Threads

14:14 2023-07-07

Марк Цукерберг объявил войну стратегии Twitter в связи с запуском Meta своего нового приложения Threads, назвав гиганта социальных сетей Илона Маска недружелюбным и не достигшим полного раскрытия своего потенциала.

Twitter изобилует проблемами и жалобами с тех пор, как Маск приобрел его за 44 миллиарда долларов в октябре — это означает, что Цукерберг запустил приложение Threads в решающий момент.

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