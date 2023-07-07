Twitter изобилует проблемами и жалобами с тех пор, как Маск приобрел его за 44 миллиарда долларов в октябре — это означает, что Цукерберг запустил приложение Threads в решающий момент.
Марк Цукерберг говорит, что Илон Маск упустил свой шанс сделать Twitter приложением для общения, поскольку он злорадствует по поводу 10 миллионов пользователей Threads
14:14 2023-07-07
Марк Цукерберг объявил войну стратегии Twitter в связи с запуском Meta своего нового приложения Threads, назвав гиганта социальных сетей Илона Маска недружелюбным и не достигшим полного раскрытия своего потенциала.
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17:07
Храмова Оксана
Пенсионерка из Минска установила приложение на телефон и за несколько минут потеряла 79000 рублей
Инцидент произошел в белорусской столице. Злоумышленники смогли убедить женщину скачать приложение. Как только она это сделала, в считанные секунды с карты сняли все сбережения в размере 79 тысяч рублей.
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