Северная Корея объединяется с Россией

В отношениях Северной Кореи и России важен тот факт, что страна не отвернулась от русских в ситуации СВО, старается оказать посильную помощь.

Америка боится увеличения поставок бронетехники в РФ из дружественного государства. У Северной Кореи имеются большие запасы советских времен, да и сегодня вооружения в стране производится немало.

Кроме того, Ким Чен Ын выразил готовность направить своих бойцов сражаться на стороне российского государства.

Россия же, в свою очередь, возобновила поставки нефти в КНДР.