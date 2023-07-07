Фанатка тяжелой музыки, будучи беременной, пришла на концерт группы Metallica и родила прямо там

15:24 2023-07-07

Джойс М Фигейро давно является поклонницей "Металлики", и в этот раз она решила не пропускать концерт любимой группы. На 39-й неделе беременности она пришла на выступление, где у нее начались схватки и отошли воды.

Татуировщица из Бразилии пришла на стадион Estádio Couto Pereira, так как хотела услышать выступление любимой группы Metallica.

Но не тут то было, видимо от переполнявших женщину эмоций она вдруг неожиданно для себя начала рожать. Ее едва успели довести до медкабинета, оборудованного при стадионе.

До больницы ехать уже не было смысла - начали отходить воды. В итоге счастливая фанатка родила прекрасного сына прямо на концерте.

Луан появился на свет под звуки песен любимых исполнителей мамы. Сами музыканты были тоже под впечатлением от случившегося.

Они даже рассказали потом об этом радостном событии на своей официальной страничке в интернете.

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