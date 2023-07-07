Женщина, которая никак не могла забеременеть, родила ребенка в 74 года

Андхра Прадеша из Индии была счастлива и довольна своей жизнью. Только один факт всегда служил поводом для огорчения: у нее с мужем никогда не было детей.

Когда женщина узнала, что соседка родила ребенка с помощью ЭКО в 55 лет, она заинтересовалась этой процедурой. Поговорив с мужем, приняла решение - рожать.

Врачам пришлось нелегко, ведь у Андхры давно уже был период менопаузы, яйцеклетки пришлось брать донорские.

Когда беременность произошла, уникальную пациентку держали под наблюдением врачей до самых родов в больнице. В итоге все завершилось благополучно.

На свет появились здоровые девочки-близняшки. С мамой тоже все в порядке, оба родителя счастливы. Малышки родились с помощью кесарева сечения.