Мужчина сделал предложение любимой, когда она выходила из туалета на борту самолета

16:01 2023-07-07

Пара летела в Мексику на самолете, мужчина вдруг решил позвать свою подругу замуж прямо во время рейса. Но выбрал он для этого не самый удачный момент.

Свидетелями происходящего стали все пассажиры салона. Девушка никак не ожидала, что окажется в центре внимания стольких людей сразу после посещения столь деликатного места.

По выходе из туалета, едва прикрыв дверь, она сразу получила предложение руки и сердца. Мужчина торжественно вручил возлюбленной кольцо.

Любопытные зрители наблюдали за происходящим с большим интересом. Кое-кто снимал романтический эпизод на телефон.

Не смотря на странные обстоятельства, предложение о замужестве с радостью было принято.

Многие женщины комментировали этот поступок с негативной иронией, говоря о том, что всю жизнь "мечтали" получить предложение руки и сердца после посещения туалета.

Они поучительно констатировали, что такое событие нужно было обставить как-то более романтично. Другие же от души радовались за пару и желали им всех благ.

Сами влюбленные не стали обращать внимания на комментарии, они были счастливы - и это самое главное.

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