Мужчина сделал предложение любимой, когда она выходила из туалета на борту самолета

Свидетелями происходящего стали все пассажиры салона. Девушка никак не ожидала, что окажется в центре внимания стольких людей сразу после посещения столь деликатного места.
По выходе из туалета, едва прикрыв дверь, она сразу получила предложение руки и сердца. Мужчина торжественно вручил возлюбленной кольцо.
Любопытные зрители наблюдали за происходящим с большим интересом. Кое-кто снимал романтический эпизод на телефон.
Не смотря на странные обстоятельства, предложение о замужестве с радостью было принято.
Многие женщины комментировали этот поступок с негативной иронией, говоря о том, что всю жизнь "мечтали" получить предложение руки и сердца после посещения туалета.
Они поучительно констатировали, что такое событие нужно было обставить как-то более романтично. Другие же от души радовались за пару и желали им всех благ.
Сами влюбленные не стали обращать внимания на комментарии, они были счастливы - и это самое главное.
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