Багаж женщины потерялся во время авиарейса и неожиданно нашелся, спустя 4 года

Женщине выплатили деньги лишь за часть вещей, находившихся в сумке. Она повздыхала и смирилась с потерей. Но история на этом не закончилась.

Спустя 4 года сумка нашлась! Изумлению Эйприл не было предела.

Однажды ей позвонили сотрудники аэропорта и сообщили, что обнаружили ее злополучный багаж, потерявшийся 4 года назад. Сумка нашлась в аэропорту Хьюстона.

Самым интересным было то, что она успела за это время слетать в Гондурас и прибыла в аэропорт уже оттуда. Через несколько лет женщина, наконец, получила назад свой багаж.

Сумка была немного потрепана от частых перелетов. Однако, на удивление, все вещи в ней были в полной сохранности.