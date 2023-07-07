В Индии обезьяны насмерть загрызли 5-летнюю девочку

Это еще одно нападение обезьян в Индии. Трагедия произошла в Барейли, в индийском штате Уттар. На берегу реки Накатия пятилетняя девочка Нармада играла со своими друзьями, когда на нее внезапно напала стая разъяренных обезьян.

Испуганные дети тут же позвали на помощь. Это услышали жители близлежащих домов, быстро выбежали на место происшествия и спасли 5-летнего ребенка от животных.

Как сообщает Times of India, 5-летний ребенок получил множественные травмы и истек кровью на глазах у взрослых. Ребенка доставили в больницу, но спасти не удалось. Врачи сообщили о смерти от множественных ран после укусов обезьян.

Отец 5-летней Нармады, Нанд Кишор, рассказал Times of India, что его дочь, младшая из его троих детей, "звала на помощь", когда он прибыл на место происшествия.

В местной полиции заявили, что семья получила компенсацию и психологическую поддержку. Местные жители в шоке от случившегося и требуют, чтобы полицейские поймали обезьян.

Это еще одно нападение обезьян в Индии. В прошлом году местные жители с ужасом наблюдали, как обезьяны убили 250 собак в деревне Маджалгаон, штат Махараштра.

По оценкам, в этой стране обитает до 50 миллионов приматов.