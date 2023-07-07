С аукциона продадут еще одну часть Брестской крепости, торги пройдут 8 августа

Одну часть Брестской крепости уже выставляли на торги в прошлом году.

Сейчас у желающих появилась возможность приобрести оборонительную казарму Ж-3, расположенную на востоке от деревни Гершоны, рядом с автодорогой Брест-Томашовка.

Все подробные данные о выставленном на продажу объекте можно посмотреть на сайте Белорусской универсальной товарной биржи.

Это укрепительное сооружение включено в систему фортов Брестской крепости и является историко-культурной ценностью. Здание железобетонное, одноэтажное, по возрасту ему более 100 лет.

Построена казарма в 1912-1914 годах и довольно хорошо сохранилась. До 2010 года сооружение использовали как складское помещение воинской частью Брестского гарнизона.

Позже казарма была открыта для посетителей. Площадь объекта - 353,8 квадратных метров, к ней прилагается участок земли в 0,2 га, он отдается в аренду на 50 лет.

Покупатель, приобретая историко-культурную ценность, должен в месячный срок оформить охранное обязательство.

Использовать эту территорию можно для проектов культурно-просветительского назначения.