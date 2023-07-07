В японском Тиндере все ставят на аватарку еду: на то есть особые причины

Фотографии с едой в личных профилях вместо фото лица в Тиндере японцы делаются не просто так, а с определенной целью.

Для начала надо понять, какая разница между сервисом Тиндер в России и в Японии.

Россияне ищут на этой площадке постоянные отношения, друзей по переписке, девушки ищут спонсоров и нередко находят даже реального спутника жизни.

То есть это как обычный сайт знакомств. В Японии по-другому. Здесь Тиндер используют в иных целях: найти партнера для любовных утех на ночь или даже на час.

После такого знакомства любовники больше друг друга никогда не увидят.

Для реальных стабильных отношений на долгосрочной основе японцы идут на гоуконы (коллективные свидания), свидания-пятиминутки, организованные компаниями.

Есть и безобидные местные приложения для знакомств. Но не Тиндер.

Приходящие в Тиндер шифруются, потому что быть замеченными здесь никто не хочет, это плохо отразится на репутации.

Мало кому захочется афишировать свои намерения найти быстрый секс на одну ночь.

Пользователи коротко пишут о себе, указывают возраст и ждут отклика. Вместо своего реального фото они размещают в профиле снимки вкусной еды.

Кстати, для таких анонимных встреч любовников в Японии предусмотрены специальные лав-отели.