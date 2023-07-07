Выступление Алены Швец отменили в Нижнем Новгороде всего за 1 час до начала

Поклонники Алены Швец требуют возврата комиссии за приобретенные билеты и озвучивания конкретной причины отмены мероприятия за 1 час до начала.

Организаторы объяснили отмену концерта исполнительницы техническими причинами.

За час до события о том, что оно не состоится, в соцсетях (ВКонтакте) объявила концертная площадка "Milo Concert Hall".

Интересно, что изначально сообщалось, что мероприятие состоится на 45 минут позже положенного, а после, что его не будет совсем.