Выступление Алены Швец отменили в Нижнем Новгороде всего за 1 час до начала

Поклонники Алены Швец требуют возврата комиссии за приобретенные билеты и озвучивания конкретной причины отмены мероприятия за 1 час до начала.
Организаторы объяснили отмену концерта исполнительницы техническими причинами.
За час до события о том, что оно не состоится, в соцсетях (ВКонтакте) объявила концертная площадка "Milo Concert Hall".
Интересно, что изначально сообщалось, что мероприятие состоится на 45 минут позже положенного, а после, что его не будет совсем.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__